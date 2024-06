Numero verde: cos’è e perché è conveniente attivarne uno

Spesso durante le trasmissioni in radio oppure in televisione, si indica di rivolgersi al numero verde di un’azienda qualora se ne abbia la necessità, ma cos’è davvero questo servizio? In estrema sintesi, si tratta di un particolare numero attraverso il quale i consumatori possono rivolgersi a un’azienda oppure a uno studio professionale per ottenere informazioni, dettagli o assistenza.

La caratteristica di questo numero è che il costo della chiamata non è a carico di chi la effettua ma a carico di chi la riceve. Ma Perché un’azienda o un professionista dovrebbe attivare un numero verde e prendersi carico di questa spesa? Ecco alcuni motivi per cui avere un numero verde.

Offre convenienza

Il primo punto di forza del numero verde è la convenienza. Viene quindi spontaneo chiedersi quanto costa un numero verde. In genere, l’attivazione è gratuita (ed immediata), ed è necessario effettuare una ricarica.

Il credito, però, viene scalato solo quando si ricevono delle telefonate dai clienti. Questa modalità di pagamento, quindi, permette di gestire al meglio i costi, evitando spese fisse elevate, soprattutto se inutili.

Inoltre, il numero verde offre flessibilità nella scelta delle tariffe, che possono variare in base al volume di chiamate e ai servizi inclusi (come i messaggi vocali preimpostati).

Garantisce accessibilità

Uno degli aspetti principali di un numero verde è la sua accessibilità. Questo servizio, infatti, permette di eliminare le barriere tra i clienti e le aziende e rimuovere problematiche come i costi eccessivi delle telefonate.

Questo permette alle persone di contattare l’azienda senza preoccuparsi dei costi o delle difficoltà tecniche che potrebbero sorgere utilizzando altri strumenti di comunicazione. In poche parole, il numero verde consente la risoluzione rapida dei problemi, lo scambio di informazioni importanti e la possibilità di effettuare ordini o prenotazioni direttamente al telefono.

È uno strumento di marketing

Il numero verde costituisce un importantestrumento di marketing, poiché permette di monitorare e analizzare i dati derivanti dalle telefonate dei clienti. In questo modo, è possibile ottenere informazioni preziose, sia sulle esigenze dei consumatori che sulle aree che richiedono dei miglioramenti.

Inoltre, monitorare le telefonate consente di valutare l’efficacia delle proprie strategie di marketing, e apportare eventuali miglioramenti; individuare le tendenze del momento, i problemi più frequenti, ecc., al fine di ottimizzare l’esperienza dei clienti e migliorare la loro soddisfazione.

Permette di fornire assistenza in modo più rapido

Un numero verde offre una gestione delle chiamate molto efficiente e un supporto clienti più rapido. Questo perché le telefonate possono essere reindirizzate a diversi numeri di telefono degli operatori (ad esempio quando il team di assistenza lavora da remoto oppure in diverse sedi), così da poter gestire flusso delle chiamate in base alle esigenze.

I clienti possono ricevere assistenza in maniera più tempestiva e coerente con la loro richiesta, senza dover navigare tra vari canali di comunicazione a seconda del servizio di cui hanno bisogno. Questo approccio semplifica l’esperienza dei consumatori, ed ovviamente riduce i tempi di attesa.

Migliora la reputazione dell’azienda

Offrire ai clienti un numero verde da contattare in caso di necessità può trasmettere l’immagine di un’azienda ben organizzata ed orientata al servizio clienti, elementi fondamentali per costruire la fiducia e fedeltà dei clienti.

Inoltre, in questo modo l’azienda può godere di un importante vantaggio competitivo sul mercato. Questo servizio, infatti, facilita la comunicazione e può ridurre le barriere percepite dai clienti nel cercare assistenza o informazioni.

Consente di bloccare le chiamate indesiderate

Il numero verde offre infine la possibilità di gestire in modo efficace le comunicazioni indesiderate attraverso la funzione di “black list”.

Questa funzione permette di bloccare prefissi, numeri specifici o intere zone geografiche, riducendo le interruzioni causate da chiamate spam o non pertinenti, permettendo così al personale di concentrarsi sulle richieste realmente importanti.