martedì, Febbraio 24, 2026
Viaggio alle Seychelles diverso dal solito: cosa vedere
Miscellanea

Viaggio alle Seychelles diverso dal solito: cosa vedere

by La Redazione
La Redazione
blue sea under blue sky
Galt Media

Un viaggio alle Seychelles è spesso associato all’idea di spiagge da cartolina e resort esclusivi, eppure questo arcipelago offre molto di più. Scegliere un’esperienza diversa dal solito permette di andare oltre le immagini più conosciute e scoprire isole, baie e paesaggi accessibili solo a chi ama esplorare con calma, lasciandosi guidare dal mare e dalla natura.

In barca alle Seychelles per conoscere i posti migliori

Vivere le Seychelles dal mare permette di entrare in contatto con l’anima più autentica dell’arcipelago. La barca diventa il mezzo ideale per spostarsi tra le isole, raggiungere spiagge poco frequentate e ammirare panorami che da terra restano nascosti.

Per chi desidera vivere questa esperienza con serenità e comfort, potrebbe pensare al noleggio barca con GlobeSailor, professionisti del settore per viaggiare senza alcun timore. Affidarsi a esperti permette di concentrarsi solo sul piacere del viaggio, sapendo di avere a disposizione soluzioni affidabili e ben organizzate.

Navigare tra le acque turchesi regala una sensazione di libertà totale, scandita solo dal ritmo delle onde e dal vento leggero. Si può fare il bagno in baie silenziose, dedicarsi allo snorkeling o semplicemente godersi il panorama al tramonto, con il sole che colora il mare di sfumature calde e avvolgenti.

È una modalità studiata per offrire un modo intimo di vivere le Seychelles, lontano dalla folla e dai ritmi turistici più intensi.

Cosa vedere alle Seychelles via mare

Esplorare le Seychelles via mare apre le porte a scenari straordinari, dove la natura domina incontrastata e ogni isola racconta una storia diversa. Navigando tra le isole principali e quelle minori, si ha la possibilità di apprezzare la varietà di paesaggi e atmosfere che rendono unico questo arcipelago.

Mahé e le sue baie nascoste

Mahé è l’isola principale, ma conserva angoli sorprendentemente selvaggi, soprattutto lungo la costa. Via mare si possono raggiungere baie poco accessibili da terra, circondate da vegetazione tropicale e rocce granitiche. Il mare è limpido e tranquillo, ideale per nuotare e osservare i fondali ricchi di vita marina. Le soste lungo la costa permettono di scoprire un lato più intimo dell’isola, lontano dalle zone più frequentate.

Praslin e la natura incontaminata

Praslin è famosa per le sue spiagge iconiche e per la Vallée de Mai, e vista dal mare regala un fascino ancora più intenso. Le sue coste sono caratterizzate da insenature eleganti e acque calme, perfette per una navigazione rilassata. Impossibile non ammirare il contrasto tra il verde intenso della vegetazione e il blu del mare.

La Digue e il ritmo lento dell’isola

La Digue è sinonimo di tranquillità e semplicità. Raggiungerla via mare è il modo migliore per entrare in un luogo dove il tempo sembra rallentare. Le celebri rocce granitiche modellate dal vento e dall’acqua fanno da cornice a spiagge ampie e luminose.

Le isole minori e le riserve marine

Uno dei grandi vantaggi di un viaggio alle Seychelles in barca è la possibilità di raggiungere isole meno conosciute e aree protette. Curieuse, Cousin e le altre isole minori offrono ambienti naturali straordinari, in cui la fauna e la flora sono tutelate con grande attenzione. Via mare si accede a fondali perfetti per lo snorkeling, con pesci colorati e acque trasparenti che rendono ogni immersione un’esperienza emozionante.

