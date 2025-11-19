Numeri “arabi”, meme e realtà: quando la storia è più interessante dei clichè

Roma, 19 nov – Nei giorni scorsi è girata l’ennesima “presa in giro social”: la falsa dichiarazione attribuita al nuovo sindaco di New York che avrebbe voluto “obbligare gli studenti a imparare i numeri arabi”. Un’invenzione perfetta per ottenere il solito copione: indignazione da un lato, e dall’altro esercizi di superiorità morale da parte di chi, con aria di sufficienza, spiega che “i numeri arabi sono i nostri”. È il teatro tipico del moralismo digitale, in cui una bufala di giornata diventa un pretesto per somministrare una lezione preconfezionata sull’apertura culturale e sull’Europa che deve sentirsi perennemente in debito verso gli altri.

I numeri arabi e la solita giostra di clichè

Il punto è che la storia dei numeri che utilizziamo ogni giorno è molto più complessa – e molto più affascinante – della caricatura ideologica che circola sui social. E basta grattare un po’ per accorgersi che lo schema “senza gli arabi non sapreste contare” non regge nemmeno cinque minuti. Cominciamo dalla cosa più elementare: nelle strade del Cairo, di Beirut o di Baghdad, i numeri non li leggiamo come 1,2,3. Le cifre moderne usate nel mondo arabo sono ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩, una grafia completamente diversa dalla nostra. Chiunque abbia davvero viaggiato in quei paesi lo sa. Se un amministratore dicesse davvero “da oggi insegniamo i numeri arabi”, letteralmente non parlerebbe delle nostre cifre. Questo dettaglio, apparentemente banale, basta da solo a far crollare l’intera scenetta social. Ma la storia è ancora più interessante.

Dall’India al Mediterraneo

Il sistema numerico moderno nasce infatti in India, tra il I e il IV secolo d.C., all’interno di una tradizione matematica che sviluppa la notazione posizionale decimale e introduce lo zero come numero e come segnaposto. È un’eredità straordinaria che il mondo islamico medievale – in particolare la componente persiana del califfato abbaside – raccoglie, rielabora e trasmette. Al-Khwarizmi, matematico iraniano dell’VIII-IX secolo, sistematizza l’algebra, elabora metodi generali per la risoluzione delle equazioni e descrive il “calcolo indiano” in testi che circoleranno per secoli. È da lui che derivano il termine algebra e la parola algoritmo. Ma, dettaglio decisivo, gli stessi arabi chiamano queste cifre “numeri indiani”. Il merito è condiviso, la matrice è indiana, lo sviluppo è islamico, la successiva trasformazione avviene altrove. Ed è qui che entra in gioco l’Europa, non come destinataria passiva ma come forza propulsiva. Già nel X secolo Gerbert d’Aurillac, il futuro papa Silvestro II, dopo aver studiato in Catalogna entra in contatto con la matematica elaborata nella penisola iberica sotto influenza di al-Andalus. Adatta l’abaco, introduce tecniche di calcolo più efficienti e apre la strada a una nuova cultura scientifica. Due secoli dopo, Leonardo Fibonacci compie un salto ulteriore. Figlio di un mercante pisano, impara il “metodo degli indiani” osservandolo in uso nei porti del Mediterraneo e del Nord Africa. Nel 1202 pubblica il Liber Abaci, che introduce sistematicamente in Europa il sistema numerico che usiamo ancora oggi. È un momento di trasformazione radicale: il commercio, la contabilità, la geometria, la vita quotidiana cambiano volto.

L’Europa ha sempre selezionato e rielaborato creativamente

È evidente, a questo punto, che la narrazione progressista si basa su una semplificazione infantile. Non è vero che l’Europa dipenda da un presunto “dono arabo” che dovrebbe ricordarci la bontà dell’integrazione contemporanea. Non è vero nemmeno il contrario, ossia che il mondo islamico medievale non abbia giocato alcun ruolo. La realtà è più complessa e, proprio per questo, più scomoda per il moralismo del presente: l’Europa ha tratto vantaggio da ciò che passava attraverso le rotte commerciali e militari, ma lo ha sempre rielaborato dentro un proprio sistema culturale autonomo. Non ha imitato, ha trasformato. La forza dell’Europa medievale non sta nella sua purezza, ma nella sua capacità di incorporare ciò che funziona e farlo diventare altro. È così che i numeri indiani diventano “nostri”. È così che l’algebra persiana si integra nella tradizione matematica europea senza oscurare l’eredità greco-ellenistica. È così che una tecnica nata in un continente, sviluppata in un altro e transitata lungo il Mediterraneo diventa parte integrante della modernità occidentale. Non attraverso la retorica buonista dell’integrazione, ma attraverso la selezione, l’adattamento, l’uso creativo.

La nostra civiltà non è una copia

Ed è questo, alla fine, il cuore della questione. Chi oggi usa l’aneddoto dei “numeri arabi” per impartire lezioni morali non vuole difendere la storia, ma piegarla a una narrativa politica che trasforma ogni scambio culturale in un atto di espiazione. Allo stesso modo, chi reagisce negando qualsiasi contributo extraeuropeo finisce per commettere lo stesso errore speculare: ridurre millenni di storia a un riflesso condizionato. La verità è che la nostra civiltà non è mai stata una copia di qualcun altro né il prodotto di una mescolanza anonima. È stata, e rimane, una struttura capace di prendere il meglio di ciò che incontra e trasformarlo in qualcosa di proprio. Il resto – meme, fake news, indignazioni orchestrate – appartiene al rumore di fondo della modernità digitale. La storia, quella vera, continua a raccontare altro.

Vincenzo Monti