LOGIN
venerdì, Ottobre 3, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » L’ombra di Al-Jolani al Cremlino, ed è giallo sul presunto avvelenamento di Assad
ApprofondimentiEsteriPrimo Piano

L’ombra di Al-Jolani al Cremlino, ed è giallo sul presunto avvelenamento di Assad

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
al Jolani
Visita BoBet

Roma, 3 ott – Una delegazione militare del nuovo governo siriano è stata ricevuta a Mosca dal vice ministro della Difesa russo Yunus-bek Yevkurov. A guidarla, il generale Ali al-Naasan, braccio destro del presidente ad interim Abū Muḥammad al-Jolani, l’ex emiro di al-Nusra ed ex uomo di al-Qaida in Siria, oggi presentato al mondo come capo di Stato legittimo. L’incontro segna l’avvio di un coordinamento militare tra la Russia e le nuove autorità di Damasco, alla vigilia della visita ufficiale di al-Jolani al Cremlino.

Da Assad ad Al Jolani: il Cremlino si ricicla in Siria

La cornice è surreale: dieci anni dopo l’intervento russo per salvare Assad, la Russia tratta con il suo successore – un ex ricercato internazionale che oggi stringe mani da New York a Tel Aviv e discute di “stabilità”. Intanto, a Mosca, circolano notizie di un tentato avvelenamento ai danni dell’ex presidente Bashar al-Assad, deposto lo scorso dicembre e rifugiato in Russia insieme alla famiglia. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, Assad è stato ricoverato in condizioni critiche e sarebbe ora stabile, sotto stretta sorveglianza. Solo il fratello Maher avrebbe potuto fargli visita, in un clima di massima segretezza. Il sospetto è che l’operazione mirasse a imbarazzare il Cremlino, facendo apparire Mosca complice della sua eliminazione. Le nuove autorità siriane chiedono da mesi l’estradizione di Assad, che Putin continua formalmente a proteggere. La vicenda del presunto avvelenamento aggiunge un ulteriore strato di ambiguità: la Russia da un lato apre i canali con il nuovo potere siriano, dall’altro resta custode di un rifugiato scomodo.

Un paese “liberato” per finta

Il paradosso è evidente: mentre l’ex emiro jihadista viene consacrato come interlocutore internazionale, l’uomo che Mosca aveva salvato è ridotto a sopravvivere nell’ombra, forse avvelenato, forse solo strumentalizzato come pedina. Un doppio binario che racconta la vera Siria del 2025: un Paese “liberato” dal baathismo per essere consegnato, ripulito e legittimato, alle stesse reti che per anni hanno insanguinato il Levante.

Vincenzo Monti

You may also like

Dal “Mai più” a Gaza: il mito dell’Olocausto fra legittimazione e logoramento

Il Cremlino e l’antifascismo: il dossier che accusa Italia, Germania e Giappone di “falsificare...

Dalla fialetta di Powell al “board of peace”: lo scandaloso arrivo di Blair a...

Dugin, il “costruttore di spauracchi”: ora la Moldavia minaccerebbe la Russia…

Gaza, piano Trump: tra i consensi internazionali prende forma un “protettorato”

Marche, il naufragio del Pd: quando le piazze non riempiono le urne

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin