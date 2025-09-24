LOGIN
mercoledì, Settembre 24, 2025
CPI – Vannacci: nessuna convergenza nemmeno sui territori.
Approfondimenti Politica Primo Piano

CPI – Vannacci: nessuna convergenza nemmeno sui territori.

Dopo le dichiarazioni del generale e le liste calate dall’alto, i percorsi restano separati: niente convergenze organiche

by La Redazione
Vannacci
Visita Pivert Store

Roma, 24 sett – Negli ultimi mesi la parabola politica del generale Roberto Vannacci ha monopolizzato gran parte del dibattito a destra. La sua figura, capace di attrarre consensi mediatici e smuovere ambienti tradizionalmente poco coinvolti dalla politica, sembrava destinata a ridisegnare gli equilibri del centrodestra. Ma sotto la superficie dell’entusiasmo si fanno strada segnali di frattura, soprattutto in Toscana.

La Toscana mostra tutte le crepe di Vannacci

Da tempo, infatti, CasaPound ha preso le distanze dal cosiddetto “mondo vannacciano”. Non solo a livello nazionale, dopo che il generale si era espresso per lo sgombero del palazzo di Via Napoleone III paragonando Cp alla Salis, ma anche nei territori, dove l’esperimento delle liste del Generale non ha convinto. Il motivo? Più di uno. Dalla selezione dei candidati calata dall’alto, percepita come lontana dalla militanza reale, fino alla costruzione di cordate personali più simili ai vecchi schemi partitici che a una proposta innovativa. Il dissapore è emerso chiaramente nelle ultime settimane: se da un lato Vannacci prova a strizzare l’occhio a certi simboli e a un immaginario identitario, dall’altro CasaPound non ha mancato di far notare come lo spirito di comunità, rischio personale e coerenza non possano essere surrogati da slogan o da un culto della personalità.

Cpi non è nel perimetro vannacciano

E così, in Toscana come altrove, il fossato si allarga: tra chi prova a costruire strutture elettorali rapide e chi, invece, ha scelto da tempo la via più difficile e meno mediatica della presenza sul territorio. Non a caso CasaPound con altre strutture nazionali ha avviato la costruzione di un progetto chiaro, costituendo un comitato che ha come tema fondamentale la REMIGRAZIONE.
Un dato politico resta chiaro: CasaPound non è nel perimetro del progetto vannacciano. E chi immaginava convergenze organiche dovrà prendere atto che i percorsi restano divergenti.

Vincenzo Monti

