Forum Aemilii, l’Irpinia restituisce l’eterno impero di Roma

Roma, 19 mag – C’è un’Italia che non si arrende al silenzio dei secoli e al declino della memoria. È una nazione sotterranea, silenziosa e granitica che, stanca di essere calpestata dall’indifferenza della modernità liquida e dal passo frettoloso del consumo, ha deciso di riemergere. A Flumeri, nel cuore pulsante e fiero dell’Irpinia, la terra ha tremato di un brivido antico, un sussulto che non distrugge, ma rivela. Grazie all’uso sapiente della tecnologia d’avanguardia — droni, sensori termici e visioni multispettrali che, per una volta, non servono a sorvegliare l’effimero ma a svelare l’eterno — è tornata alla luce Fioccaglia, l’antica Forum Aemilii.

Non siamo di fronte a un “semplice” ammasso di pietre o a un fortuito ritrovamento di cocci. Fioccaglia è un’idea incarnata nel travertino: è la testimonianza della romanizzazione come atto di pura volontà, come proiezione di un ordine civile, giuridico e sacro sopra una natura selvaggia e indomita. Una città intera con un teatro di settemila posti mai conosciuto prima, rimasto sotto il prato irpino per duemila anni. Una città simile nessuno l’aveva mai cercata perché nessuno pensava esistesse in Irpinia.

Il ritorno del Console: l’ordine tra i fiumi

L’antica colonia, oggi identificata con il centro fondato dal console Marco Emilio Lepido nel 126 a.C., torna a parlarci attraverso i tracciati ortogonali che tagliano il fango e le ombre di un teatro finalmente individuato. È una voce che scuote il torpore del presente, ricordandoci che dove oggi vediamo solo campi arati, un tempo pulsava il ritmo di una civiltà che non conosceva confini se non quelli del proprio genio.

I resti affiorati tra il fiume Ufita e il torrente Fiumarella ci restituiscono la “radiografia” di una comunità organica: il Foro, non solo una piazza, ma il sensorium della città, lo spazio dove la politica si faceva rito e il commercio si faceva diritto con la sua cavea, la curva inconfondibile nell’angolo della mappa; il Teatro: il luogo del mito e della rappresentazione, dove l’individuo si spogliava della sua solitudine per farsi populus, partecipando al dramma collettivo della propria storia; le domus in “primo stile”: interni decorati che raccontano di un’aristocrazia provinciale che non voleva essere seconda a quella dell’Urbe, portando il gusto del bello fin nelle pieghe più aspre dell’Appennino.

La Regina Viarum e l’Etica della Strada

Questa risurrezione non avviene nel vuoto, ma lungo le arterie vitali della Via Appia. La Regina Viarum, recentemente consacrata dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, non era una semplice linea di comunicazione mercantile: era l’ossatura di un’identità continentale.

Innalzare una città come Forum Aemilii nel cuore dell’Irpinia significava affermare un principio rivoluzionario: Roma non si limitava a conquistare territori, ma generava mondi. La Via Aemilia che attraversava l’abitato non era solo polvere e basoli, ma il cordone ombelicale che legava indissolubilmente la periferia al centro del mondo, trasformando il colono in cittadino dell’universo.

Archeologia contro modernità liquida

Mentre il mondo contemporaneo sembra ossessionato dal “cancellare” — le statue, i nomi, le radici, il sangue — l’archeologia di Fioccaglia compie l’operazione opposta, quasi ribelle: rivela l’immutabile.

Gli assi stradali individuati dall’équipe del professor Giuseppe Ceraudo testimoniano la forza di un impianto urbanistico che non subiva il paesaggio, ma lo ordinava secondo una gerarchia di valori superiori. È una lezione che deve giungere forte e chiara a chi oggi pianifica la “Stazione Hirpinia” e le grandi infrastrutture dell’Alta Velocità. La modernità ha un senso solo se sa dialogare con il Genius Loci; ha valore solo se non calpesta le fondamenta dei padri, ma le integra in un progetto di riscossa territoriale che sia, al contempo, tecnico e spirituale.

Essere all’altezza del marmo

La scoperta di Forum Aemilii non deve restare un feticcio per accademici o un trafiletto per curiosi della domenica. Se Fioccaglia fu un nodo strategico tra l’età dei Gracchi e quella di Silla, oggi deve tornare a essere un centro di gravità per la Campania interna, un baluardo contro lo spopolamento e l’oblio.

Il sindaco di Flumeri, Angelo Lanza, parla di “orgoglio” e “opportunità”. Ma la sfida è più alta: è una sfida antropologica. Abbiamo l’opportunità di riscoprire che sotto i nostri piedi non c’è solo terra agricola, ma un’eredità di ferro, di marmo e di leggi che attende solo di essere riattivata dal nostro impegno.

Roma è ancora lì. Riposa sotto pochi centimetri di suolo irpino, protetta per millenni dal fango che oggi, finalmente, si ritrae. Aspetta solo che qualcuno abbia il coraggio di guardare la terra con la precisione di un drone e il cuore di un antico legionario, per ricostruire l’ordine laddove oggi regna l’incertezza. Il fango ha fatto il suo dovere proteggendo il marmo; ora tocca a noi dimostrare di essere, finalmente, degni di ciò che la terra ci sta riconsegnando.

Tony Fabrizio