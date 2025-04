Antonio Pintus potrebbe fare ritorno alla Juventus

Antonio Pintus, torinese classe 1962, domina il calcio come preparatore atletico d’élite. Il suo lavoro forgia il Real Madrid, da Zidane ad Ancelotti. Con 30 titoli, incluse cinque Champions, si guadagna la stima mondiale. Alla Juventus, lo sognano di nuovo. Calciomercato.com svela uno spiraglio: il possibile addio di Ancelotti e l’arrivo di Xabi Alonso al Real aprono scenari. Florentino Perez lo adora, ma Torino chiama. Pintus conosce la Juve: ha lavorato con Trapattoni, Lippi, Deschamps. La squadra soffre troppi infortuni muscolari. Lui potrebbe rivoluzionare tutto. I tifosi immaginano un ritorno epico. La sfida, però, resta ardua. Però, Antonio Pintus potrebbe fare ritorno alla Juventus.

La soluzione agli infortuni

La Juventus combatte una piaga: gli infortuni muscolari decimano la rosa. Nella recente trasferta europea, Tudor schiera solo quattro riserve di movimento. Pintus rappresenta la cura ideale. La sua preparazione maniacale trasforma i giocatori in macchine. Al Real Madrid, riduce gli stop e massimizza le prestazioni. I bianconeri vedono in lui un colpo da maestro, pari a un top player. Conosce Torino, il suo ambiente, la sua fame. Il suo metodo, fatto di carichi intensi e recupero mirato, cambia le squadre. La Juve punta alla Champions: serve un gruppo al top. Pintus sa come arrivarci. La dirigenza valuta il grande ritorno. I tifosi sperano in una svolta.

Un sogno possibile

Per il calcio di Tudor la tenuta fisica è essenziale, pertanto il ritorno di Pintus sarà un tema cruciale in ottica futura. Un ritorno di Pintus alla Juventus profuma di leggenda. Torino è casa sua, e lui la conosce bene. Con Trapattoni, Lippi e Deschamps, ha costruito molti successi. La Juve negli ultimi anni ha pesantemente sofferto a livello fisico. I troppi stop hanno pesantemente influenzato le ultime stagioni della Juventus. Pintus porta esperienza e innovazione e il richiamo di casa pesa. I tifosi sognano un preparatore che riporti solidità fisica alla rosa. Pintus, con le sue cinque Champions, può cambiare il destino bianconero. Il mercato estivo deciderà tutto.

L’articolo Antonio Pintus potrebbe fare ritorno alla Juventus proviene da UltimeJuve.it.

Continua a leggere su ultimejuve.it