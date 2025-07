Nella serata di ieri, proprio mentre l’Inter salutava il Mondiale per Club con la sconfitta contro il Fluminense , Ange Bonny atterrava a Linate. L’attaccante francese è stato accolto da qualche tifoso e si è concesso a foto e autografi di rito prima di raggiungere l’hotel. Il Calciomercato Inter sta per

You may also like