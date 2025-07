Calciomercato Inter, Ange-Yoan Bonny ha firmato il contratto con i nerazzurri questo pomeriggio. Lo riporta Sky Sport, secondo cui l’attaccante francese è arrivato in sede in Viale della Liberazione per il quadriennale con l’Inter. Al Parma andranno 23 milioni di euro più bonus per saldare il prezzo del cartellino.

