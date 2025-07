Il noto insider del mondo Inter, Fabrizio Biasin , è intervenuto sulle colonne di Libero con una lunga analisi sul clima che si respira nello spogliatoio nerazzurro. Dopo le parole dure pronunciate dal capitano Lautaro Martinez a seguito dell’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, Biasin commenta così il

You may also like