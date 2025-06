Rasmus Hojlund è stato a lungo accostato al calciomercato Inter, adesso però l’ obiettivo sembra non essere più tale. Le recenti prestazioni di Pio Esposito hanno aperto gli occhi alla dirigenza interista, più che mai convinta di tenere il gioiello italiano per la prossima stagione. Secondo sportmediaset.mediaset.it infatti, i nerazzurri

You may also like