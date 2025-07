L’ Inter lavora ai possibili rinforzi da regalare a Cristian Chivu in vista della prossima stagione. Nel frattempo, la società di Viale della Liberazione batte cassa. Dalla Grecia, infatti, fanno sapere che Georgios Vagiannidis , terzino destro classe 2001 sbarcato in nerazzurro nell’estate 2020, è stato riscattato per intero dal Panathinaikos .

