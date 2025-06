Hojlund Inter, le ultime. Sembrerebbe proprio che il centravanti possa tornare in Serie A: la missione di Ausilio a Londra è servita, oltre che per sondare Fàbregas, anche per chiarificare la situazione dell’ex Atalanta. L’attaccante del Manchester United, che quest’anno non è riuscito ad incidere in maglia Red Devils, è

Continua a leggere su InterNews08