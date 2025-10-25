LOGIN
sabato, Ottobre 25, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Calciomercato Inter, Kim Min-Jae: Sogno di Gennaio per la Difesa
Calcio

Calciomercato Inter, Kim Min-Jae: Sogno di Gennaio per la Difesa

by Fabio Faiola
Scritto da Fabio Faiola 0 commento
Visita BoBet

Calciomercato, attenta Inter: il Psg ha messo gli occhi su Manu Koné Nonostante la finestra di calciomercato invernale sia ancora lontana, anche se il tempo vola,
le voci che circolano intorno al difensore sudcoreano Kim Min-Jae del Bayern Monaco sono sempre più insistenti, con l’Inter in prima linea tra le pretendenti

Continua a leggere su InterNews08

You may also like

Chivu e il Giorno Libero: Fiducia Totale

Inter, auguri a Bonny, 22 Anni tra Gol e Talento

Big Match a Napoli: Inter alla Prova Scudetto

Inter, Chivu e la gestione dell’attacco al Maradona

Inter, Berti e la stoccata a Inzaghi

Inter, il mistero della maglia viola

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin