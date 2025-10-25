Calciomercato Inter, Kim Min-Jae: Sogno di Gennaio per la Difesa

Calciomercato, attenta Inter: il Psg ha messo gli occhi su Manu Koné Nonostante la finestra di calciomercato invernale sia ancora lontana, anche se il tempo vola,

le voci che circolano intorno al difensore sudcoreano Kim Min-Jae del Bayern Monaco sono sempre più insistenti, con l’Inter in prima linea tra le pretendenti

Continua a leggere su InterNews08