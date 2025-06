Il giornalista Matteo Moretto ha illustrato le novità sull’interesse dell’ Inter per il centravanti del Parma Ange-Yoan Bonny . Parrebbe infatti che la dirigenza nerazzurra e il Parma siano giunti ad un accordo per il calciatore. Bonny ha vissuto in Emilia la stagione della sua consacrazione. L’Inter lo segue da tempo con

You may also like