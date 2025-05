Il Calciomercato Inter è uno dei più attivi nelle ultime ore, uno degli ultimi nomi sondati è Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2001 ha vissuto una stagione di alto profilo con il Venezia. I lagunari sono prossimi alla retrocessione e il centrocampista italiano resterà sicuramente in Serie A in una squadra

You may also like