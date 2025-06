Inter, Calhanoglu in bilico: Ederson possibile erede

Hakan Calhanoglu, pilastro dell’Inter, vive un’estate di incertezze, con il Galatasaray che spinge per riportarlo in Turchia. Il centrocampista turco, reduce da un infortunio muscolare, non ha escluso un ritorno in patria, attirato da un’offerta economicamente allettante. L’Inter valuta il giocatore 35-40 milioni

