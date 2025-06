Il calciomercato Inter cambierà inevitabilmente in base a come finirà la questione legata ad un possibile addio da parte di Hakan Calhanoglu, la società nel frattempo si sta tutelando seguendo Rovella della Lazio. Calha, come ormai noto da diversi giorni, rappresenta l’obiettivo numero uno del Galatasaray. Il club di Mauro

You may also like