Scottata dall’evolversi della situazione Inzaghi, in sede di calciomercato la dirigenza dell’ Inter non vuole farsi trovare ulteriormente impreparata in caso di sorprese o risvolti inaspettati, così alle voci che vorrebbero sacrificabile Hakan Calhanoglu se ne aggiungono altrettante sui possibili sostituti del turco: tra di loro ecco Morten Hjulmand .

