Tavares, il rinforzo ideale per Tudor

La Juventus ha individuato in Nuno Tavares il profilo perfetto per rinforzare la fascia sinistra in vista della stagione 2025-26. Il terzino portoghese, appena riscattato dalla Lazio per 5,5 milioni di euro dall’Arsenal, si adatta alla perfezione al 3-4-2-1 di Igor Tudor, grazie alla

Continua a leggere su ultimejuve.it