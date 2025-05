Come ormai risaputo da settimane, il primo colpo del calciomercato Inter, porta il nome di Petar Sucic. Centrocampista classe 2003 in forza, ancora per qualche giorno, alla Dinamo Zagabria. Nella giornata di ieri il croato ha salutato il suo club segnando il gol del decisivo 1-0 casalingo contro il Varazdin.

