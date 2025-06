Il calciomercato Juve si accende con mosse strategiche per l’attacco. Dusan Vlahovic, nonostante le qualità, potrebbe lasciare Torino a causa di offerte allettanti. La dirigenza bianconera guarda a Jonathan David del Lille come possibile sostituto. L’attaccante canadese, rapido e letale sotto porta, si adatta

You may also like