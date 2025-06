“Fasciofobia”: Alberto Busacca a Voghera presenta il suo ultimo libro

Roma, 6 giu – Gli eventi culturali a livello comunale non conoscono sosta. Dopo gli intensi giorni della 641esima edizione della Sensia martedì 10 giugno alle ore 21:00 presso Casa Gallini (via Emilia, 7) sarà in città Alberto Busacca, caporedattore e autorevole firma di Libero, per presentare il suo ultimo libro-inchiesta, pubblicato per i tipi di Signs Publishing, Fasciofobia. Bugie e follie dei nuovi antifascisti con la prefazione di Daniele Capezzone.

Un testo che mette alla berlina, in maniera irriverente e a tratti ironica, tutti gli sterili allarmi spesso paradossali lanciati dalle schiere dell’antifascismo. Un mondo, a loro avviso, dove tutto è Fascismo e quindi nulla è Fascismo. Come dichiarato proprio dal giornalista “adesso siamo tornati indietro, perché la sinistra ha deciso che l’antifascismo deve tornare a essere uno strumento di propaganda elettorale, senza nemmeno rendersi conto che se continua a perdere è anche per questo motivo”.

L’evento è patrocinato dal comune di Voghera e oltre all’intervento dell’autore vedrà la partecipazione dell’assessore alla cultura, Carlo Fugini, e di quello ai servizi sociali, Federico Taverna. “Vogliamo incentivare lo spirito critico dei nostri concittadini – affermano in una nota i due esponenti della giunta iriense – permettendoci di confrontarci con i professionisti dell’informazione della nostra nazione. Con Busacca parleremo del volume Fasciofobia per mostrare il nervo scoperto di molti gangli della cultura italiana che, trincerandosi dietro la bandiera dell’antifascismo, vogliono mettere a tacere la voce di chi dice no e di chi vede il mondo sotto un’altra prospettiva. Caso emblematico la levata di scudi e odio contro Giorgia Meloni all’indomani delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sul manifesto di Ventone. Oppure, ancora, i messaggi di ingiurie e livore contro la famiglia del Premier e, spesso, degli altri esponenti del Governo. Un evento da non perdere – concludono – che vedrà Busacca nuovamente in città, dopo essere stato ospite di Voghera nel 2023, e che segna la volontà di proporre cultura in maniera continuativa durante tutto l’anno da parte dell’amministrazione”.

