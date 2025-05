Visioni di mercato

Cristiano Giuntoli guida il calciomercato della Juventus con una strategia ambiziosa. Theo Hernandez, terzino del Milan, è il sogno per rafforzare la difesa. La stagione 2024-25 vede i bianconeri in lotta per la Champions League, e una rosa competitiva è fondamentale. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese,

Continua a leggere su ultimejuve.it