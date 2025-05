Venerdì 23 maggio si decide lo Scudetto. Mentre l’Inter sarà impegnata al Sinigallia di Como, il Napoli ospiterà il Cagliari in un gremito Maradona. L’aritmetica salvezza conquistata dai rossoblu nell’ultimo turno di campionato però, non sarà un fattore da considerare positivo per i partenopei. Infatti nonostante la squadra di Davide

You may also like