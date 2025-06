Oggi Cristian Chivu, diventerà ufficialmente in nuovo allenatore dell’ Inter. Il rumeno in mattinata ha risolto il proprio contratto con il Parma e non appena arriverà a Milano firmerà il suo nuovo contratto con i nerazzurri. Per l’allenatore si tratta della terza esperienza con la Beneamata dopo quella da calciatore

Continua a leggere su InterNews08