Dugarry, ex attaccante rossonero, ha raccontato in un’intervista la sua parentesi al Milan raccontando anche qualche aneddoto.

Christophe Dugarry, oggi 53enne, è ancora molto attivo nel mondo del calcio, ma non più in campo.

L’ex attaccante francese è infatti opinionista per RMC e noto per le sue analisi spesso pungenti.

Continua a leggere su dailymilan.it