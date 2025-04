Inter-Bayern: probabili formazioni

L’inter è pronta ad accogliere il Bayern Monaco di Kompany per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questa sera alle ore 21, il popolo interista si appresta a vivere una notte europea piena di passione e tensione. Il 2-1 della gara d’andata porta entusiasmo sia ai tifosi che alla squadra ma non è di certo sufficiente per passare il turno con agilità. Al Meazza servirà un’Inter formato europeo: solida in fase difensiva e opportunista in attacco. Inzaghi ha a disposizione la sua miglior formazione possibile ma non accetta cali di tensione.

Pochi, pochissimi i dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro. In porta ci sarà ovviamente Sommer, uno degli ex di giornata, pronto a difendere la propria porta dall’insidioso attacco bavarese. In difesa tornano i titolari, Pavard, Acerbi e Bastoni, freschi e riposati dopo il turno di riposo contro il Cagliari. Sulle fasce spazio a Darmian sulla destra e Dimarco sulla sinista (unica novità di formazione rispetto alla gara d’andata). Ai lati di Calhanoglu agiranno i fedelissimi Mkhitaryan e Barella. Davanti c’è la “Thu-La“. Inzaghi potrà fare affidamento anche alla propria panchina con un Arnautovic in grande forma e Frattesi entusiasta dopo il pesantissimo gol all’Allianz Arena.

Qualche dubbio in più per Vincent Kompany. In porta ci sarà ancora Urbig a sostituire capitan Neuer. Sulle fasce pronti Laimer e Stanisic. I centrali saranno Dier e l’ex Napoli Kim. In mediana, a contrastare il centrocampo nerazzurro ecco Kimmich e Goretzka. Alle spalle di Harry Kane dovrebbero agire Olise, Muller (in gol all’andata) e Sanè. Il direttore di gara sarà lo sloveno Slavko Vincic mentre gli assistenti saranno Klancnik e Kovacic. Jug il IV uomo. Al VAR Borosak, AVAR Higler.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sanè; Kane.

L’articolo Inter-Bayern: probabili formazioni proviene da InterNews08.

Continua a leggesere su InterNews08