Nicolò Fagioli rompe il silenzio con una lettera potente, pubblicata dopo mesi di ombre. “Ho pagato il mio debito”, scrive, riferendosi alla squalifica per scommesse. Ha scritto così l’ex Juve Fagioli: “Accanimento mediatico ingiusto.” E ha definito la ludopatia “Una patologia seria”. Ha raccontato il suo calvario nelle scuole, agli amici e alla stampa. Tuttavia, l’accanimento mediatico lo ferisce ancora. “Non è giusto”, sbotta. Riconosce gli errori, ma rivendica il diritto di rialzarsi.

Fagioli affronta il passato senza filtri. “Ho deluso chi credeva in me”, ammette. La ludopatia lo ha inghiottito da giovanissimo, portandolo a sbagliare. La squalifica è arrivata, giusta e pesante: sette mesi fuori dal campo. Il buio, la vergogna, il rischio di crollare. Non si vittimizza: “Ho fatto male a me stesso e ai miei cari”. Ma ha anche aggiunto: “Basta gogna”. Chiede scusa ai colleghi coinvolti, come Zaniolo o Tonali, tirati in ballo per averlo aiutato. Ringrazia Juventus, Fiorentina, famiglia: “Non mi hanno abbandonato”.

Fagioli ha reclamato il suo diritto a ripartire. “Ogni persona che sbaglia può rialzarsi”, scrive con forza. A 24 anni, dopo la condanna scontata, sogna di tornare ad altri livelli. La Fiorentina di palladino gli ha dato una nuova possibilità di tornare a brillare dopo le difficoltà avute con Motta alla Juventus. La ludopatia resta un’ombra, ma lui la combatte: parla nelle scuole, si espone, cresce. La viola lo sostiene e Palladino lo schiera. Contro il Lecce, lotta in mediana, mostrando lampi di talento. “Non tornerò più sulla questione.” ma ha comunque ringraziato chi lo ha aiutato: “Mi hanno dato una seconda opportunità”. La Serie A adesso lo osserva: Fagioli punta al ritorno nel giro Nazionale, ma servirà ritrovarsi per convincere il Commissario Tecnico Luciano Spalletti a credere di nuovo in lui.

