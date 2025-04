Giampaolo sul contatto Veiga-Krstovic: “Fallo netto”

Il tecnico del Lecce nervoso nel post gara contro la Juve

Sfuriata post-gara di Marco Giampaolo. Le decisioni arbitrali della squadra arbitrale non sono andate affatto giù al tecnico dei salentini. Già dopo la sconfitta interna al Via del Mare contro la Roma l’allenatore aveva puntato il dito contro l’arbitraggio. Il tecnico dei salentini ripunta il dito contro l’arbitraggio al termine della gara persa dal Lecce contro la Juventus allo Stadium per 2-1. I contatti su N’Dri e Krstovic sono al centro della sfuriata dell’ex allenatore di Sampdoria, Milan e Torino. L’allenatore ha reclamato un calcio di rigore per la propria squadra al seguito di un contatto tra N’Dri e Krstovic, episodio giudicato regolare dall’arbitro Zufferli.

Giampaolo punta il dito sull’arbitraggio

Dichiarazioni lapidarie e polemiche del tecnico del Lecce, in aperta polemica con la direazione arbitrale della gara disputata allo Juventus Stadium. Marco Giampaolo è intervenuto a Sky Sport per commentare gli episodi controversi della sfida contro la Juventus, soffermandosi in particolare su due situazioni dubbie che hanno coinvolto Krstovic e N’Dri. “Il cambio di Krstovic? L’ho visto molto nervoso, nel primo tempo gli hanno fischiato un fallo a sfavore ma invece per me era fallo nettissimo di Veiga, possiamo discutere se giallo o rosso: ma il fallo l’ha subito Krstovic”. Ma l’ex arbitro Luca Mareli, intepretato ai microfoni di DAZN, è stato di parere competamente opposto, confermando la giustezza della decisione di Zufferli.

Renato Veiga-Krstovic, il commento di Marelli

Marelli, interpellato da DAZN, ha analizzato così l’episodio Veiga-Krstovic: “Vediamo solo la trattenuta di Veiga ma anche la maglia del difensore è molto tirata. L’errore non è stato quello di non assegnare il rigore ma in questo caso non doveva essere assegnato nulla, nemmeno punizione dei bianconeri perché entrambi si sono aiutati. È meglio non fischiare nulla. Nella mia lettura è che non ci fossero gli estremi di un evidente errore per la trattenuta e avranno valutato magari come eccessivo il fallo in attacco. Sarebbe stato meglio non fischiare nulla”.

L’articolo Giampaolo sul contatto Veiga-Krstovic: “Fallo netto” proviene da UltimeJuve.it.

Continua a leggere su ultimejuve.it