Gasperini, parole sul Milan nella conferenza stampa post Bologna

Nell’analisi della gara, Gasperini evidenzia alcune occasioni non sfruttate, come quella di Ederson nel primo tempo. Nella ripresa ha notato un calo fisico, ma l’ingresso di Maldini ha dato nuova energia. “Se fossimo stati più lucidi, avremmo potuto chiudere prima la partita”.

Il tecnico bergamasco sottolinea come l’Atalanta abbia sempre offerto prestazioni di livello, anche nelle sconfitte: “Contro Fiorentina e Lazio era meglio non perdere, ma anche con l’Inter abbiamo fatto meglio dell’avversario. A volte basta un episodio a cambiare tutto”.

Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Kolasinac, uscito per un colpo al ginocchio, il tecnico si mostra ottimista: “Non sembra un infortunio grave, ma valuteremo nei prossimi giorni”.

Gian Piero Gasperini torna a sorridere dopo il successo dell’Atalanta, che ha ritrovato la vittoria in Serie A dopo oltre tre mesi. Il tecnico nerazzurro ha commentato con soddisfazione in conferenza stampa ad ANSA il 2-0 ottenuto e il sorpasso in classifica sul Bologna : “Mettere il Bologna a quattro punti di distanza, con sei giornate ancora da giocare, dice molto sull’importanza di questo risultato”.