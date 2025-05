Cristiano Giuntoli costruisce il calciomercato della Juventus con una visione chiara al 21 maggio 2025. La squadra lotta per un posto in Champions League, e una rosa competitiva è fondamentale. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese, con gol di Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, ha dato morale. I

