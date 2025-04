Inter-Bayern, il verdetto sulla presenza di Neuer

Manuel Neuer è forse il nome principale sulla lista di assenti del Bayern, nel doppio scontro contro l’Inter. Proprio oggi è stata data l’ufficialità: la leggenda del calcio tedesco non scenderà in campo domani sera a San Siro. Il 39enne Neuer è un asso da quasi 20 anni nel calcio europeo. Prima nello Schalke e poi con i bavaresi, squadra per la quale gioca dal 2011. Da casa Bayern, arrivano novità importanti sullo stato di salute dell’ex campione del mondo 2014. Come riportato da Tuttosport, questa mattina il numero uno biancorosso ha svolto le ultime prove tecniche per valutare la presenza in campo, ma non c’è stato niente da fare. Neuer non sarà in campo domani sera contro l’Inter in Champions League. Come all’andata, al suo posto ci sarà il suo “erede” Urbig.

Ecco la nota dell’articolo: “Le speranze di recupero si erano già assottigliate di molto nei giorni scorsi, fino a collassare praticamente del tutto ieri. A San Siro per il match di ritorno contro l’Inter, il Bayern Monaco non potrà disporre nemmeno di Manuel Neuer. Il numero uno è fermo da oltre un mese per un problema muscolare che non gli dà pace e lo sta continuamente costringendo a rimandare il proprio rientro in campo, che inizialmente sembrava previsto per l’inizio del mese corrente”.

L’asso della porta tedesco ha già subito pesanti infortuni in passato: a fine 2022, aveva subito un gravissimo infortunio alla gamba durante una sessione di sci-alpinismo, tornando in campo solo il 28 ottobre 2023. L’età avanza, inoltre, per il classe 1986, nonostante la sua tenuta fisica sportivamente impeccabile e una grandissima devozione all’allenamento. Questo guaio muscolare però lo sottrae a una cruciale sfida stagionale per i tedeschi. Urbig si è mostrato un buon portiere, di certo incolpevole sulle reti nerazzurre dell’andata. Ma già solo il nome della leggenda del calcio tedesco ed europeo come Manuel Neuer avrebbe funto come spauracchio in più.

