Milan, dalla Spagna un nuovo nome caldo per il calciomercato

Milan, nuovo nome dalla Spagna per il calciomercato estivo: ecco chi è

Il Milan continua a lavorare sul mercato, anche se il nuovo direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato. La dirigenza rossonera è attivamente impegnata nella ricerca di nuovi talenti in grado di rinforzare la rosa. Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe cambiare gli scenari di mercato: il club milanese è tornato a puntare con decisione su Mikel Jauregizar, giovane centrocampista dell’Athletic Bilbao.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo As, il Milan aveva già mostrato un forte interesse per Jauregizar nella sessione invernale di gennaio, con scarso successo. Ora, l’estate si sta avvicinando e i rossoneri vogliono rivoluzionare la rosa. Il Milan potrebbe quindi tornare alla carica per assicurarsi uno dei giovani più promettenti della Liga spagnola.

Jauregizar, classe 2003, si è messo in evidenza per le sue doti da recupera-palloni e per la capacità di imporsi nella metà campo avversaria sotto la guida esperta di Ernesto Valverde. Attualmente legato all’Athletic da un contratto valido fino al 2027, il centrocampista basco è anche impegnato negli studi universitari, iscritto al corso di Scienze dello Sport. Una figura moderna, che unisce talento e intelligenza, dentro e fuori dal campo.

Il suo futuro, tuttavia, resta in bilico. L’Athletic stia lavorando per prolungare ulteriormente il suo contratto, ma anche il Real Madrid l’ha attenzionato. Il Milan non intende mollare la presa e sta continuando a sondare il terreno, pronto ad agire qualora si aprisse uno spiraglio concreto.

Nuovo allenatore, addii e benvenuti: il Milan si prepara a un profondo cambiamento. L’inserimento di un talento come Jauregizar rappresenterebbe un investimento strategico per il futuro del club. Con l’estate alle porte, il Milan sogna in grande e il nome del giovane centrocampista basco resta cerchiato in rosso nella lista dei desideri.

L’articolo Milan, dalla Spagna un nuovo nome caldo per il calciomercato proviene da Daily Milan.

