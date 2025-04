Inter-Bayern, le scuse di Stanišić: “Sono stato stupido”

Durante la sfida di ieri sera tra Inter e Bayern Monaco valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, il terzino Josip Stanišić si è reso protagonista in negativo con una spinta nervosa ai danni di un raccattapalle. Nel finale di gara, il Bayern ha conquistato una rimessa laterale nella zona della panchina nerazzurra. Stanišić ha subito chiesto il pallone al raccattapalle seduto a pochi metri dalla panchina dei padroni di casa. Nell’occasione, vista la forte tensione della gara e la perdita di tempo contestata al ragazzo, il terzino croato si è avvicinato a lui e la spinto facendolo cadere dalla propria postazione.

Successivamente sono arrivate le sue scuse. “Tutte le squadre del mondo cercano di far scorrere il tempo. L’Inter lo ha fatto un po’ meglio rispetto alle altre” ha dichiarato il terzino ai media tedeschi. “Ammetto che probabilmente sono stato anche un po’ stupido da parte mia. Mi dispiace averlo spinto. In quel momento ero davvero molto infastidito. Stavano facendo molti giochetti che personalmente ho trovato superflui”. In quel momento il Bayern Monaco era alla ricerca del terzo gol che avrebbe consentito di allungare la partita ai tempi supplementari.

Al momento dell’episodio, tutta la panchina nerazzurra si è alzata in piedi scagliandosi verso il numero 44 dei bavaresi. L’intento dei giocatori e dirigenti interisti era quello di difendere il proprio raccattapalle e rimproverare l’avversario per il brutto gesto. Dimarco, uscito qualche minuto prima al posto di Carlos Augusto, ha anche rimediato un cartellino giallo. Pochi minuti dopo è scattata la festa nerazzurra. Per il momento la UEFA non ha avviato nessun provvedimento disciplinare all’indirizzo di Josip Stanišić.

