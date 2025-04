Inter, le ultime su Luis Henrique: c’è il sì del giocatore, si tratta col Marsiglia. Marotta e Ausilio continuano a lavorare sul fronte mercato, in vista della rifondazione della squadra progettata per la prossima stagione. Luis Henrique del Marsiglia è un obbiettivo sensibile per le casse dei nerazzurri già da tempo, il brasiliano quest’anno ha convinto con buoni numeri. Secondo i giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l’ala avrebbe già detto sì ai nerazzurri. L’accordo con il giocatore sembra già raggiunto, ma andrà trovata anche quella con il Marsiglia.

La richiesta dei provenzali varia tra i 30 e 35 milioni di euro, circa 10 milioni di differenza rispetto alla valutazione di Marotta e soci. Sullo sfondo c’è anche il Bayern Monaco, ma l’intenzione dell’Inter è di battere i bavaresi sul tempo anticipandoli nell’accordo con il brasiliano. L’Inter dovrà ringiovanire la rosa, al momento la più anziana tra quelle di Serie A, cercando di non perdere la competitività data dall’esperienza dei suoi interpreti. Luis Henrique sarebbe certamente un bel rinforzo e abbasserebbe l’età media con i suoi 24 anni di età.

Il giocatore sarebbe molto interessato a venire ad Appiano Gentile: Marotta ed Ausilio sperano dunque di chiudere l’affare il prima possibile e utilizzare il consenso del giocatore per far leva sulle pretese del club. Il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo importante per i nerazzurri, che sperano di poterne godere già per il mondiale per club. Luis Henrique è un giocatore molto tecnico ed elegante, caratteristiche che, specie sulle fasce, mancano agli attuali uomini di Inzaghi.

L’articolo Inter, Luis Henrique sempre più vicino proviene da InterNews08.

