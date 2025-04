Inter-Bayern, Marianella: “Non sarà facile”

“Bayern insidioso, ma l’Inter può farcela. Bello che i tifosi mi ricordino sempre la finale di Madrid”, così Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, sulla partita di ritorno dei quarti di Champions. Il telecronista romano si è espresso sull’Inter e sulle possibilità dei nerazzurri di battere i bavaresi. Per Marinella, la banda di Inzaghi ha tutte le carte in regola per ottenere la qualificazione alle semifinali di Champions, eliminando un Bayern Monaco rimaneggiato che ha già battuto 2-1 nel match d’andata.

Secondo Marianella: “Questo è un Bayern meno forte dell’Inter, anche a causa degli infortuni, ma resta insidioso. L’Inter, comunque, è forte a sufficienza per gestire la rabbia, la voglia e la storia dei tedeschi. Non sarà facile, ma penso che la squadra di Inzaghi ce la possa fare”. Dunque Marianella resta cauto e diplomatico, mantenendo un alto livello di rispetto per gli avversari dei milanesi. Al che, alla domanda su quale fosse il precedente che ricordava nel modo migliore, il telecronista ha risposto nella maniera più ovvia. “Io ho commentato il precedente migliore di tutti tra le due squadre (la finale di Madrid del 22 maggio 2010, ndr.). Ogni volta che li incontro per strada, trovo bello che i tifosi nerazzurri me lo ricordino sempre, mi associano ad un affetto importante e a un momento storico della propria vita da sportivi”.

Tutti, infatti, ricorderemo la passionale telecronaca di Massimo Marianella durante la finale di Champions del 2010. Quel “Principe che diventa Re nella notte di Madrid“, che nessun interista potrebbe mai scordarsi, e che fa venire la pelle d’oca ancor oggi. Si spera, nel caso la partita dovesse andare nel modo migliore, che Marianella possa ripetersi e regalare un altro ricordo magico a tutti i tifosi nerazzurri.

