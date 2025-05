Esteban Cambiasso ha analizzato le diverse strategie adottate dall’Inter di Inzaghi nel corso delle ultime uscite in campo europeo. Per il Cuchu, “L’Inter può vestirsi in diversi modi. Difesa e contropiede? La squadra si muove spesso come nel primo tempo con il Barcellona”. Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex

Continua a leggere su InterNews08