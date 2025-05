Nei bar, negli uffici, in cantiere, nelle aule scolastiche. Se lo sono chiesti un po’ ovunque tutti i tifosi dell’Inter in questi ultimi giorni: come si può battere il Barcellona? In che modo si può disinnescare tutta la potenza di fuoco del tridente blaugrana (che rispetto all’andata potrà contare a

Continua a leggere su InterNews08