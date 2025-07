E alla fine ci voleva anche la clausola rescissoria di Denzel Dumfries per non far dormire sonni tranquilli ai tifosi dell’Inter. Un tourbillon di stanchezza, malumori in superficie e polemiche che in casa nerazzurra avrebbero serenamente evitato di affrontare. E invece, al termine di una stagione lunghissima, interminabile (63 partite)

Continua a leggere su InterNews08