Inter, quanto vale la semifinale?

Il passaggio del turno questa sera in casa contro il Bayern non sarà soltanto un obiettivo sportivo ma anche economico. Nel caso in cui la banda di Inzaghi dovesse riuscire ad imporsi sui tedeschi, l’Inter segnerebbe un nuovo record di guadagni in una singola edizione della Champions League. Fino ad ora la società nerazzurra si è messa in tasca 98,5 milioni di euro. L’assegno in caso di raggiungimento della semifinale sarà di ulteriori 15 milioni. L’approdo in finale ne porterebbe 25. In poche parole soltanto raggiungendo i quarti di finale, l’Inter ha già portato a casa la stessa cifra di due anni fa, quando raggiunse la finale di Istanbul. In quel caso furono 101.5 milioni.

Ma come si è arrivati a questi 100 milioni? Il calcolo non è complesso. I nerazzurri hanno percepito circa 30 milioni grazie al bonus partecipazione sommato al piazzamento ranking Uefa decennale. Altri 30 sono arrivati attraverso il market pool televisivo. Passando invece ai meriti sportivi l’Inter ha guadagnato 13.3 milioni grazie alle 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta durante la nuovissima “League Phase” di Champions League. Attraverso questi risultati la squadra si è qualificata nelle prime otto ottenendo sia il bonus piazzamento che il bonus qualificazione. I restanti 12.5 milioni sono arrivati con l’eliminazione del Feyenoord che ha consentito alla Beneamata di raggiungere i quarti di finale.

A questo proposito non può che essere felice Oaktree. Il fondo californiano infatti, grazie ai ricavi Uefa, entrerà nella storia nerazzurra in quanto sarà in grado di firmare il primo bilancio in equilibrio della recente storia interista. Non solo. Questi fondi guadagnati durante la stagione europea in corso, saranno di vitale importanza per il futuro, in quanto potrebbero consentire a Marotta e al suo staff di firmare importanti rinnovi di contratto ai cosiddetti “big” nerazzurri. Tutto ciò è la conferma di quanto i risultati sportivi siano fondamentali anche dal punto di vista economico.

