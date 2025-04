L’Inter inizia a guardarsi intorno in vista della prossima finestra di calciomercato estivo monitorando l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. In questa stagione il più grande problema della squadra nerazzurra è stato sicuramente il reparto offensivo. Per tutto l’arco della stagione infatti la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus

Stramaccioni: “Merito a Conceicao per aver creduto in Jovic”