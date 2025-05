Vittoria amara deii nerazzurri a Como. De Vrij e Correa bastano per portare a casa i 3 punti ma non per il tricolore. L’ Inter così si vede sfumare un campionato che sembrava essere alla portata per qualità dell’ avversario e per andamento della stagione. Il Napoli vince così il

Continua a leggere su InterNews08