Inter, Lautaro Martinez ancora fiducioso. Forse, fuori luogo. Dopo l’analisi fatta in conferenza stampa e a Sky , le parole del capitano dell’Inter non sembrano avere più il valore caricante di prima. Ecco le dichiarazioni del Toro: “Una partita del genere ci dà tantissima energia . Sono veramente contento ed entusiasmato di

You may also like