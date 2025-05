Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe già scelto i titolari per Inter-Lazio. Per il finale di stagione, il tecnico ha scelto di puntare sulle certezze: i suoi fedelissimi saranno vitali per la conclusione dell’annata. Gli ultimi due scogli da superare per i nerazzurri saranno la Lazio in casa

Continua a leggere su InterNews08