È la sera del 14 agosto 2023 e nell’umida calura romagnola al Dino Manuzzi di Cesena va in scena il primo turno di Coppa Italia. In campo maglie bianconere, ma non sono quelle dei padroni di casa: a causa dei lavori di ammodernamento dell’Alberto Picco, lo Spezia si ritrova costretto

You may also like