CHIVU UNA FORTUNA PER L’INTER – Intercettato dai microfoni di Sky Sport , ecco come

Marco Materazzi , intervistato ad un evento di padel, ha parlato dell’ arrivo dell’ ex compagno Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Matrix ha speso parole al miele per l’ex compagno, che ha definito “una fortuna” per la squadra nerazzurra.