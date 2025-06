Messico e California. Un binomio che sta facendo discutere molto in ambito extra-calcistico. Per il Monterrey questo binomio ha valore doppio. La squadra messicana giocherà la sua partita debutto proprio a Pasadena contro i nerazzurri. Il Rose Bowl Stadium sarà gremito di tifosi messicani che questa partita, in questo momento

You may also like