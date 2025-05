Nella serata di ieri l ‘Inter Primavera si è laureata campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia. Al Viola Park di Bagno a Ripoli, in un impianto interamente tinto dei colori di casa, i ragazzi di Andrea Zanchetta superano la compagine di Daniele Galloppa con un perentorio 3-0.

