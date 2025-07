Nella serata di ieri l’Inter ha interrotto il proprio cammino nel Mondiale per Club per via della sconfitta maturata contro il Fluminense. I nerazzurri, come dimostrato dalle parole di Lautaro Martinez al termine del match, sono amareggiati e delusi per la precoce eliminazione dalla competizione mondiale. Allo stesso tempo però,

Continua a leggere su InterNews08